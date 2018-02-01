Закон о реинтеграции Донбасса, направленный на восстановление украинского суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 23 февраля 2018 года. Закон вступает в силу на следующий день со дня опубликования.

Закон о реинтеграции Донбасса определяет, что временная оккупация территорий Украины является незаконной, а также не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав. Оккупированными признаются районы Донбасса, в которых оккупационная администрация России и вооруженные формирования контролируют сухопутные территории, внутренние воды, недра и воздушное пространство.

Перечень населенных пунктов на оккупированных территориях будет определять президент по представлению Минобороны, подготовленного на основании предложений Генштаба Вооруженных сил Украины. Согласно закону, на оккупированных территориях действует особый порядок обеспечения прав и свобод мирного населения.

Кроме того, факт вывода российских войск с украинских территорий будет определять министр обороны и министр внутренних дел, внеся совместное представление президенту. Также закон закрепляет стратегическое руководство силами и средствами Генштабом ВСУ, а руководить ими непосредственно на Донбассе будет командующий Объединенных сил, который будет реализовывать свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.