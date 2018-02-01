» » Закон о реинтеграции Донбасса опубликован в "Голосе Украины"

Закон о реинтеграции Донбасса опубликован в "Голосе Украины"

Сегодня, 09:48 citynews.net.ua | Напечатать

Закон о реинтеграции Донбасса, направленный на восстановление украинского суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 23 февраля 2018 года. Закон вступает в силу на следующий день со дня опубликования.

Закон о реинтеграции Донбасса определяет, что временная оккупация территорий Украины является незаконной, а также не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав. Оккупированными признаются районы Донбасса, в которых оккупационная администрация России и вооруженные формирования контролируют сухопутные территории, внутренние воды, недра и воздушное пространство.

Перечень населенных пунктов на оккупированных территориях будет определять президент по представлению Минобороны, подготовленного на основании предложений Генштаба Вооруженных сил Украины. Согласно закону, на оккупированных территориях действует особый порядок обеспечения прав и свобод мирного населения.

Кроме того, факт вывода российских войск с украинских территорий будет определять министр обороны и министр внутренних дел, внеся совместное представление президенту. Также закон закрепляет стратегическое руководство силами и средствами Генштабом ВСУ, а руководить ими непосредственно на Донбассе будет командующий Объединенных сил, который будет  реализовывать свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:11

В «ЛНР» пока не определились, когда восстановят мобильную связь

Сегодня, 14:48

Опубликован полный текст закона о Донбассе

Сегодня, 14:43

Когда переселенцам упростят получение субсидий

Сегодня, 13:30

ИС: оккупанты резко увеличили количество обстрелов

Сегодня, 13:12

Муженко рассказал, какое вооружение получат ВСУ в этом году

Сегодня, 12:59

В СБУ зафиксировали новое приоритетное направление деятельности спецслужб РФ в Украине

Сегодня, 12:17

Лисичанск получил премию «бельгийское наследие за рубежом»

Сегодня, 11:58

Бойцы АТО уничтожили БМП боевиков под Докучаевском

Сегодня, 10:59

Главарям ОРДЛО приказали сформировать батальоны боевиков для отправки в Сирию

Сегодня, 10:29

Плательщики Луганщины перечислили в бюджет более 164 млн грн ЕСВ

Сегодня, 09:48

Закон о реинтеграции Донбасса опубликован в "Голосе Украины"

Сегодня, 09:05

Боевики за сутки 19 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

Новости Украины:

Сегодня, 15:09

Из Украины пытались вывезти в Африку военное оборудование

Сегодня, 14:40

В Украине за 2017 год оформили 4 млн биометрических паспортов

Сегодня, 13:44

В Черновицкой области провокаторы планировали поджог двух румынских школ

Сегодня, 12:45

Украина за год выполнила 41% задач по Ассоциации с ЕС

Сегодня, 11:52

В ГПУ заявили о прорыве в расследовании дела «вышек Бойко»

Сегодня, 10:57

Грибу впервые разрешили говорить с консулом на украинском языке

Сегодня, 09:50

В Чернигове СБУ пресекла деятельность администратора антиукраинских групп

Сегодня, 09:00

В Киеве неизвестные камнями и снежками забросали автобус болельщиков греческого ФК АЕК

Вчера, 18:13

В Украину идут 25-градусные морозы

Вчера, 17:54

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину девяти российских книг

Вчера, 16:07

В Бахмут не хотят ехать спортсмены на чемпионат по борьбе

Вчера, 15:48

На Донетчине родители учащихся протестуют против "переселения" школы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 