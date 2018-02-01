Боевики за сутки 19 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате боевых действий 22 февраля 2018 года погиб один украинский военный, еще один получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Сообщается, что на Луганском направлении основная огневая активность противника была сосредоточена в районе Светлодарской дуги.

В частности, боевики применили минометы и целый арсенал пехотного вооружения в районе Луганского и Троицкого.

Кроме того, несколько мин разорвались у Крымского и Катериновки.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник стрелял по позициям сил АТО вблизи Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - возле Гладосово и Лозового. Кроме того, из вооружения БМП и стрелкового оружия боевики обстреляли Новоалександровку.

На Донецком направлении из минометов различных калибров обстреляли позиции вблизи Новотроицкого и Песков.

"Всего за минувшие сутки противник провел 19 прицельных обстрелов. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник был ранен", - добавили в штабе.