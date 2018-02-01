Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину девяти российских книг

В Украину запрещен ввоз девяти российских книг двух авторов. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания комитета.

"Госкомтелерадио отказало ООО Форс Украина в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора 8 книг Валерия Синельникова (издательство ООО Центрполиграф, Москва) и книги Веселая компания из серии Сто точек. Соедини и нарисуй (издатель - ООО Издательство Э, Москва)", - сказано в сообщении.

Экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции отнес книги к категории, которая не разрешена к распространению на территории Украины. В частности, во всех книгах авторы допустили географическую "ошибку" и отнесли Крым к России.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.