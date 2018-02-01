В Житомирской области простятся с медсестрой, убитой на Луганщине

В пятницу на Житомирщине похоронят медсестру Сабину Галицкую, погибшую в результате обстрела боевиков на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Завтра, 23 февраля, в селе Бастова Рудня Емильчинского района Житомирской области в 11.00 начнется прощание с Сабиной Станиславовной Галицкой, сержантом, старшей медицинской сестрой медицинской роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, погибшей 20 февраля в Луганской области в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в нашу БРДМ", - говорится в сообщении.

11.00 гроб с Сабиной вынесут из дома и пешком пронесут до сельского костела, где состоится отпевание. Похоронят девушку на кладбище села Бараши.

Сабина окончила 9 классов в школе в Бастова Рудня. Впоследствии в Новограде-Волынском закончила медицинский колледж. Работала акушеркой в Барашивский больнице. Затем подписала контракт с ВСУ.

У Сабины Галицкой остались родители и брат.