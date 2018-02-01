Мирная жительница в ОРЛО получила осколочное ранение вследствие обстрела

В селе Долгое (Славяносербский район, неподконтрольная часть Луганской области), была ранена еще одна мирная жительница. Об этом сообщили местные интернет-ресурсы.

«В результате обстрела из БМП-2 по населенному пункту Долгое в 18:40 вновь имеются разрушения и пострадавшие среди гражданского населения. По предварительной информации, осколочное ранение плеча получила женщина 1964 года рождения», – говорится в сообщении.