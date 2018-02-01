Повышение пенсий коснется почти 500 тыс. военных пенсионеров

Повышение пенсий военнослужащим состоится для 498 тыс. человек, уточнил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов

По словам главы правительства, объем финансирования, который потребуется для реализации инициативы, составит около 7 млрд грн, и средства эти есть.

Напомним, вчера Кабмин принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января в среднем на 1,5 тыс. грн. Решение не требует внесения изменений в действующее законодательство и оно будет в силе до момента наработки и принятия соответствующего законопроекта.