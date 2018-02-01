В Северодонецке покупатель получил сдачу сувенирными деньгами (фото) Сегодня, 13:58 citynews.net.ua | Напечатать В Северодонецке покупатель в одном из супермаркетов города получил на сдачу сувенирные деньги. Об этом сообщается в сообществе "ЛХС 1934 Северодонецк". Сувенирные 100 грн. являются "приколом" и выпущены "Национальным банком Урувай". Другие новости по теме: Северодонецк потратит полмиллиона на памятник АТОшникам и музей городаРегистрация на ВНО начнется 1 февраляВ Северодонецке снесли памятник Ворошилову (фото)В Северодонецке несмотря на запрет продолжают агитировать (фото)Жительнице Львовской области продали 1 миллион долларов за 8 тысяч гривень