В Северодонецке покупатель получил сдачу сувенирными деньгами (фото)

В Северодонецке покупатель в одном из супермаркетов города получил на сдачу сувенирные деньги. Об этом сообщается в сообществе "ЛХС 1934 Северодонецк".

Сувенирные 100 грн. являются "приколом" и выпущены "Национальным банком Урувай".