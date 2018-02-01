Албания будет поддерживать Украину для решения конфликта на Донбассе мирным путем

Албания будет поддерживать Украину для решения существующего конфликта на Донбассе мирным путем.

Об этом заявил министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Во время нашей двусторонней встречи я имел возможность подтвердить Павлу (Климкину, - ред.) нашу четкую настроенность относительно продолжения нашей поддержки Украины на всех направлениях, в частности для решения существующего конфликта мирными дипломатическими средствами. Албания является членом НАТО, и всегда поддерживала и принимала участие во всех тех соответствующих санкциях, которые были применены в отношении России. В этом контексте мы хотим подтвердить нашу позицию относительно поддержки территориальной целостности и независимости Украины", - заявил он.