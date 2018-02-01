Фантомовцы Луганщины заверяют, пересечение линии соприкосновения под контролем

В феврале текущего года сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Луганской области (спецподразделение «Фантом») во время несения службы на КПВВ "Станица Луганская" установили ряд нарушений приказа Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины №39 от 24.03.2017 «Об утверждении Перечня и объемов товаров, разрешенных для перемещения в/с гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения» (с изменениями и дополнениями).

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Так, жители неконтролируемой территории пытались перенести из Станицы в Луганск или товар, запрещенный для перемещения, или товар, стоимость которого превышает разрешенную сумму. За месяц фантомовцы остановили нарушителей с товаром на общую сумму более 60 тыс. гривен.

В отношении них составлены админпротоколы по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП, которые направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд. Товар изъят до принятия решения судом.

Напомним, п. 4 приказа №39 установлено, что граждане через линию соприкосновения с неконтролируемой территории на контролируемую территорию и обратно в ручной клади и сопровождаемом багаже могут перевозить товары из утвержденного Перечня, суммарная стоимость которых не превышает 10 000 гривен, а суммарный вес – не более 75 кг на одного человека.