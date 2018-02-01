ОБСЕ заявила о концентрации тяжелого вооружения у оккупированного РФ Алчевска

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения у захваченных боевиками сел в Луганской области.

Как сообщается в отчете миссии, 19 февраля в неподконтрольных правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал 5 неподвижных самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 миллиметра) за 1 километр к юго-западу от населенного пункта Шимшиновка (27 километров северо-западнее Луганска, рядом с Алчевском), расположенных там с нарушением линий (координат) отвода.

По данным СММ, у Шимшиновка наблюдатели зафиксировали также другие виды вооружения — 11 танков, 20 бронетранспортеров, 7 машин управления огнем артиллерии и 21 грузовик.

Указывается также, что 19 февраля значительное количество единиц вооружения наблюдатели заметили и у населенного пункта Мирное — 21 танк, 12 буксируемых и 8 самоходных гаубиц, 15 минометов, 6 противотанковых пушек.