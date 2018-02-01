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Пенсионеры системы МВД получат повышенные пенсии с 1 января

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 января 2018 года все категории пенсионеров органов системы Министерства внутренних дел получат повышенную пенсию.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили в департаменте коммуникации МВД.

Он отметил, что соответствующее решение закреплено в постановлении Кабинета Министров от 30 августа 2017 № 704 «О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц».

В частности, пенсии будут повышены военнослужащим и сотрудникам Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.

«В последнее время вопросы пенсионного обеспечения людей в погонах стали любимой темой для спекуляции и политических игр. Я думаю, что на этом стоит поставить точку и закрыть эту тему. После длительной дискуссии, которая велась практически год и очень активно последний месяц, премьер-министр принял решение о пенсиях для военнослужащих и сотрудников Министерства внутренних дел. Речь идет о двух фундаментальных вещах, которые нам удалось закрепить. Первое - всем категориям пенсионеров органов системы МВД повышенная пенсия будет начислена с 1 января 2018 года. То есть сегодня решение принято, с завтрашнего дня начнутся начисления», - сказал министр внутренних дел.

Аваков объяснил, что для личного состава, который сейчас находится на службе, будут начисляться повышенные пенсии.

«По новому закону для людей, которые сейчас находятся на службе в системе МВД, будет начисляться повышенная пенсия. В дальнейшем любая индексация заработной платы действующих офицеров НГУ и НПУ, ГосЧС, ГПСУ будет привязана к пенсиям», - сказал министр.

Государственный секретарь МВД Алексей Тахтай пояснил, что с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 все категории пенсионеров МВД ежемесячно будут получать пенсионные выплаты в новом перечисленном размере плюс доплата за 2016 год.

«О перерасчете пенсии в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», а именно: военнослужащих ГПСУ, НГУ, лицам рядового и начальствующего состава ГосЧС. Перерасчет производится с 1 января 2018 года. Пенсии будут определяться за счет - должностного оклада, специального звания и надбавки за выслугу лет, которые определены состоянию на 1 марта 2018 года, согласно постановлению Кабинета Министров от 30 августа 2017 года. Выплата пенсий будет проводиться следующим образом - с 1 января 2018 года старый размер пенсии будет плюсоваться с 50% от суммы повышения. С 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года старый размер пенсии и 75% от суммы повышения. С 1 января 2020 года – полноценно новый пересчитанный размер пенсий», - сказал Тахтай.

Он добавил, что благодаря взвешенной позиции МВД сохранен новый, прозрачный, дифференцированный подход при назначении пенсий. Это в дальнейшем обеспечит достойный размер пенсионного обеспечения работающих военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и других военных формирований


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