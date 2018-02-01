Климкин: Мы не хотим, чтобы Россия манипулировала резолюцией о миротворцах на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему Украина не подает свой вариант проекта резолюции о развертывании миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Как он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИДа Дании Андерсом Самуэльсоном, Украина не спешит, чтобы лишить Россию шанса манипулировать отдельными положениями резолюции.

«Мы договорились со всеми нашими друзьями и партнерами. Хотя мы уже подготовили эту резолюцию и согласовали с партнерами по "нормандскому формату" и американскими друзьями, решили не подавать ее, чтобы Россия не смогла манипулировать ее отдельными положениями и начать якобы поиск компромиссов, которые на самом деле искажают смысл этой резолюции», - сказал Климкин.

Глава МИД отметил, что данный вопрос хоть и является техническим, но имеет большое значение.

«Мы не дадим России сближать резолюцию, которую она внесла и которая на самом деле является бумажкой, которая никому не нужна, и нашу резолюцию. Здесь компромисс касается жизни людей. Компромисс политический, да, но компромисса, касающегося жизни людей, по определению - нет», - заявил Климкин.