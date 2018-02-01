Минздрав переходит на международные стандарты расчета закупки вакцин

Министерство здравоохранения вводит новую международную методику расчета потребности вакцин.

Нововведение позволит создать буферный запас вакцин в объеме 25%, передает пресс-служба Минздрава.

Стандарты расчета потребности вакцин были разработаны Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Переход на международную систему было утверждено Кабинетом министров Украины в среду, 21 февраля.

"Резервные объемы смогут обеспечить бесперебойный процесс иммунизации населения, что крайне важно, особенно сейчас, когда мы видим повышение доверия родителей к вакцинам и рост уровня иммунизации населения", - прокомментировала решение и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Кроме того, нововведение позволит автоматизировать сбор потребности в вакцинах из регионов и эффективнее использовать бюджетные средства. "Согласно новой методике сбора потребности в вакцинах, будет учитываться общая численность населения, прирост населения, количество новорожденных и другие показатели. Методика позволяет вычислить потребность и для плановых прививок, и для усиленной иммунизации. Общенациональные расчеты будут проходить дальнейшую верификацию с регионами", - уточнила Супрун.