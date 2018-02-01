Україна-2018: прогноз можливих викликів і здобутків для країни поточного року

Чого чекати і на що сподіватися Україні цього року? Як у 2018 році президентська кампанія вплине на політику? Чи зможе наша країна оплатити борги, щоб уникнути дефолту? Що зміниться у війні на Донбасі? Ми виділили ключові події, які, на нашу думку, визначатимуть поточний рік і розділили їх на п’ять категорій: безпека; політика; міжнародні партнери та реформи; економіка; культура, спорт і технології.

Безпека

Дискусії щодо миротворчої місії ООН на Донбасі триватимуть. Росія і далі вимагатиме розміщення миротворців уздовж лінії бойових дій для захисту неозброєних спостерігачів ОБСЄ. Україна ж відстоюватиме пропозицію їхнього необмеженого доступу аж до російсько-українського кордону.

У грудні 2017 року Сполучені Штати погодились надавати Україні летальну захисну зброю (зокрема, й протитанкові ракетні комплекси «Джавеліни»). Росія заявляє, що це зробить конфлікт більш смертоносним.

Також ми будемо спостерігати за долею Спільного центру з контролю та координації – групи контролю за дотриманням Мінських угод. Росія відкликала з нього своїх представників, звинувативши Україну в перешкоджанні роботі Центру – Кремль обурює запровадження біометричних паспортів для в’їзду в Україну з Росії, що набуло чинності 1 січня.

Мешканці Криму будуть брати участь у виборах російського Президента, запланованих на березень 2018 року. Міст, що поєднує Росію з незаконно окупованим Кримом, має бути відкрито для автомобілів у 2018 році, для поїздів – у 2019 році.

Поточного року Європейський Союз має продовжити або переглянути санкції проти Росії у відповідь на агресію проти України. У березні закінчується термін персональних санкцій проти окремих осіб, причетних до підриву незалежності й суверенітету України; влітку спливає термін секторальних санкцій (спрямованих проти певних секторів російської економіки) та санкцій, уведених через окупацію Криму.

Протягом 2018-го року У Раді ЄС головуватимуть Болгарія та Австрія. Найпевніше, від цих країн не слід очікувати такого ж рівня уваги до українських питань, як від їх попередника – Естонії.

Цього року Україна може знову стати жертвою кібератак. Нещодавно Український кіберальянс унаочнив слабкий рівень кібербезпеки в нашій країні, виявивши, що будь-хто може отримати доступ до інформації українських державних структур, зламавши систему захисту. Втім, Україна планує створити Центр кіберзахисту і залучити до його роботи міжнародних експертів, зокрема й представників НАТО.

Політика

Вплив президентських і парламентських виборів, запланованих на березень і жовтень 2019 року відповідно, ми будемо відчувати вже зараз. Навряд чи політики представлять нам плани нових структурних реформ. Натомість, їхню увагу буде прикуто до впровадження ухвалених у 2017 році реформ – медичної, пенсійної та освітньої.

Досі незрозуміло, чи буде перед виборами ухвалено новий Виборчий кодекс. 7 листопада 2017 року за нього проголосували у першому читанні, проте він досі не затверджений остаточно. Закон запроваджує так звані «відкриті списки», які передбачають голосування не лише за партію, але й за конкретного кандидата. Це збільшить вплив виборців на склад парламенту. Є надія, що тиск міжнародних донорів і громадянського суспільства допоможе ухвалити відповідний закон.

Міжнародні партнери та реформи

Попри опір низки українських чиновників і політиків, Україна продовжить проводити реформи, яких вимагають від неї закордонні партнери.

Ключовим завданням у цій сфері буде створення антикорупційного суду, який, найпевніше, розпочне свою роботу вже 2019 року. Впливова міжнародна антикорупційна організація Transparency International закликає закордонних експертів грати вагомішу роль у призначенні суддів та посприяти звуженню юрисдикції суду тільки до антикорупційних справ, щоб уникнути його перевантаження .

МВФ та ЄС вимагатимуть розділення Нафтогазу. Нова газова компанія повинна бути створена у першому кварталі після того як Стокгольмський арбітражний суд винесе рішення щодо позову Газпрому проти Нафтогазу.

У квітні 2018 року ринок газу відкриється для нових постачальників. Спочатку це призведе до збільшення цін на газ, проте більш конкурентний ринок має покращити якість послуг.

Уряд планує отримати великі кошти від продажу державних підприємств. Проте, в минулі роки йому жодного разу не вдалося досягти очікуваного доходу від приватизації.

Економіка

Великим викликом для України стане зовнішній валютний борг. З 2018 по 2021 рік ми маємо виплачувати понад 7 мільярдів доларів щороку.

Очікувані позики від МВФ (3,8 мільярда доларів) та інших донорів (1,5 мільярда доларів) залежать від успішності проведення реформ. Україна випустить єврооблігації на 3 мільярди доларів у 2018 році, але їхня привабливість залежить від співпраці з МВФ і політичної ситуації в середині країни.

ВВП в Україні має зрости на 3% (згідно з бюджетом) або на 3,5% (прогноз Світового банку). Втім це нижче за наших сусідів. Інфляція прогнозується на рівні 7,3% (за Національним банком) або 9% (за бюджетом).

У 2018 році Україна може активізувати зовнішню торгівлю – ведуться перемовини про зону вільної торгівлі із Туреччиною та Ізраїлем. 1 лютого Київ приєднався до Конвенції Пан-Євро-Мед – договору, що спростить торгівлю із низкою європейських і середземноморських країн.

Хорошою новиною для нас стане зростання мінімальної заробітної платні та пенсії у 2018 році. У липні та грудні уряд підніме прожитковий мінімум на 4,5% (1777 гргн) і 4,3% (1853 грн) відповідно. Мінімальна заробітна платня вже стала на 16,3% вищою (і складає наразі 3723 грн); пізніше її можуть збільшити до 4100 гривень.

Своєю чергою, комунальні послуги мають зрости на 20%. З 1 січня оптово-ринкова ціна на електроенергію зросла на 9,5%, а з 1 квітня підвищиться ще на 6,1%. У зв’язку з цим також зросли тарифи на воду.

Культура, спорт і технології

2018 рік може стати рекордним для української кіноіндустрії, яка почала оживати ще минулого року. У прокат має вийти понад тридцять кінострічок і мультфільмів. З повним переліком запланованих фільмів і їхніми трейлерами ви можете ознайомитись тут.

28 травня у Києві відбудеться фінал Ліги Чемпіонів УЄФА. Це допоможе нам показати всьому світу, що Україна – гостинна та безпечна країна.

Також поточного року електромобілі звільнять від ПДВ та акцизного податку, відтак їхня ціна зменшиться.

У квітні на український ринок вийде нова бюджетна авіакомпанія SkyUp. Також незабаром очікується впровадження 4G. Високошвидкісна мережа сприятиме розвитку онлайнової освіти, цифрової економіки та системи управління у країні.

Atlantic Council

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