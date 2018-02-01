В зоне АТО погиб военный медик, еще 7 бойцов ранены

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб военный медик, еще 7 украинских военнослужащих ранены.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Вчера, во время оказания медицинской помощи гражданскому населению в Луганской области, боевики обстреляли наших медиков.

В результате обстрела погибла 23-летняя девушка, военный медик", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, Гуцуляк отметил, что вследствие боевых действий на Донбассе за сутки 5 украинских военных получили ранения, еще 2 - боевые травмирования. По словам Гуцуляка, в целом за сутки боевики выпустили в сторону украинских военных 8 артиллерийских снарядов и 93 мины калибров 120 и 82 мм.