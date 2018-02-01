ЛНРовцы заявили об обстреле контролируемой ими территории. Повреждены жилые дома

ЛНРовцы заявили об обстреле контролируемой ими территории. Повреждены жилые домаСегодня, 12:52
В селе Долгое Славяносербского района (неподконтрольная территория Луганской области) в результате обстрела ранена женщина.
Об этом сообщает сайт ЛИЦ, подчиненный группировке «ЛНР».
Ранее в группировке заявили, что обстрел был вечером 20 февраля с направления Лопаскино в район Долгого и Калиново.
Кроме этого, обстрелом повреждены три жилых дома на улицах Мира и Садовой, две сельскохозяйственные постройки, трактор и сельскохозяйственная техника.
Утром 21 февраля в «ЛНР» добавили, что под обстрел попал город Первомайск, где был повреждён жилой дом.