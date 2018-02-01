Фантомовцы Луганщины остановили перевозчика - нелегала

Вчера, 20 февраля 2018 года, фискальным нарядом спецподразделения "Фантом" Главного управления ГФС в Луганской области во время несения службы на блокпосту в направлении Лисичанск-Бахмут выявлен очередной перевозчик-нелегал.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Фантомовцы остановили автомобиль OPEL VIVARO под управлением гражданина 1979 года рождения, жителя г. Антрацит Луганской области.

Во время проверки выяснилось, что владелец микроавтобуса перевозил 7 пассажиров с Северодонецка в Антрацит (неконтролируемая территория) за 500 гривен с человека. Однако государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и лицензии на осуществление данного вида хозяйственной деятельности он не имел.

Следует отметить, что водитель предоставлял услуги периодически, один - два раза в неделю. Ранее он уже был предупрежден о необходимости государственной регистрации и приобретения лицензии. Но гражданин проигнорировал требования законодательства.

На водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.