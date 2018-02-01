МИД призвал международных партнеров заставить Россию прекратить агрессию в Украине

Миссия ООН на Донбассе должно стать действенным инструментом восстановления суверенитета Украины Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров заставить Российскую Федерацию прекратить агрессию в Украине.

Об этом говорится заявлении МИД по случаю четвертой годовщины начала вооруженной агрессии РФ.

"МИД Украины призывает партнеров применить все надлежащие средства, чтобы предотвратить эскалацию международного вооруженного конфликта на территории Украины, вызванного захватнической политикой Кремля, заставить РФ прекратить агрессию, нарушения прав человека и поддержку террористической деятельности, ввести Миссию ООН по поддержанию мира, прекратить оккупацию Крыма и захваченных территорий украинского Донбасса, а также осуществить полное возмещение за причиненный вред", - говорится в заявлении.

Кроме того, в отечественном внешнеполитическом ведомстве отметили, что миссия ООН на Донбассе должно стать действенным инструментом восстановления суверенитета Украины. "Миссия ООН по поддержанию мира, развернутая по всей оккупированной территории Донбасса, включительно с районами вблизи временно неконтролируемого участка украинско-российской границы, должна стать действенным инструментом восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.