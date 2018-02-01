Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 20 февраля 2018 года, подписал закон о реинтеграции Донбасса. Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

Напомним, 18 января закон о реинтеграции Донбасса (№ 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях") принят на заседании Верховной Рады Украины 18 января 2018 года. Верховная Рада Украины на пленарном заседании 6 февраля 2018 года отказалась отменить принятие в целом законопроекта о реинтеграции Донбасса.