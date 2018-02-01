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СБУ пресекла закупку б/у запчастей из РФ для боевой техники ВСУ

Вчера, 14:15 citynews.net.ua | Напечатать

В Николаевской области сотрудники СБУ предотвратили закупку госпредприятием военно-промышленного комплекса использованных запасных частей российского производства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы зафиксировали, что по результатам торгов контракт на поставку государственному ремонтному предприятию комплектующих для боевой техники ВСУ получила фирма, которая специализируется на сбыте электротехнической продукции гражданского назначения.

Сотрудники СБУ установили, что дельцы планировали закупить детали на "вторичном рынке" сбыта, поскольку запчасти, производимые в РФ, относятся к продукции контролируемого распространения.

СБУ проинформировала руководство госпредприятия о выявленных фактах, после чего соглашение с коммерсантами было расторгнуто.


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