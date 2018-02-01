В Минобороны подтвердили данные о потерях на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 19 февраля 2018 года, погиб один украинский военный, еще 4 получили ранения.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. "К сожалению, вчера, в результате вражеских обстрелов есть потеря. Погиб 1 наш украинский военный, 1989 года рождения.

Кроме этого, в результате обстрелов со стороны оккупантов, получил ранения один украинский защитник, еще один военнослужащий - боевое травмирование. Также, во время выполнения задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили двое наших военных", - сообщил Гуцуляк. В Минобороны отметили, что пострадавших эвакуировали в военные мобильные госпитали, состояние здоровья одного военного оценивается как тяжелое, еще троих - удовлетворительное.