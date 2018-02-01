Грузовой автомобиль "КамАЗ" без номерных знаков задержали пограничники сегодня ночью у границы с Россией, передает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Выявить и остановить грузовик удалось в направлении украинского населенного пункта Козлово и российского - Лозовое. Водитель покинул автомобиль и пытался скрыться, однако был задержан пограничным нарядом отдела "Белолуцк" Луганского отряда.

В автомобиле находилось почти 200 ящиков лущенных орехов общим весом около 2 тонны. Предварительная сумма оценки груза, который пытался переместить 25-летний житель Луганщины, составляет около 400 тысяч гривен.

На задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".