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Сегодня в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Сегодня, 10:11 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня Украина чтит память Героев Небесной Сотни. Этот день отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года «О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни».

Именно в эти дни, четыре года назад, во время Революции Достоинства, противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло пика. 20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана. В этот же день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали «Небесной сотней», а во время прощания с погибшими звучала траурная песня «Плине кача...», которая стала украинским народным реквиемом, сообщает Укринформ.

Печальный список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений во время столкновений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. До 18 февраля 2014 года уже насчитывалось 9 погибших. С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей - 78 человек, после 20 февраля - еще 20. Кроме украинцев, жертвами режима Януковича стали белорусы, армяне и грузины. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость - в Небесную Сотню.

104 Героям Небесной Сотни Президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины, а трое иностранцев - гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии - Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни. Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение от диктатуры и свой цивилизационный выбор - быть частью Европы.


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