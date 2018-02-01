» » Украина подала иск в Гаагу из-за нарушения Россией конвенции ООН по морскому праву

Украина подала иск в Гаагу из-за нарушения Россией конвенции ООН по морскому праву

Сегодня, 09:47 citynews.net.ua | Напечатать

Украина 19 февраля направила меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Соответствующее распоряжение подписал Президент Петр Порошенко.

«Сегодня - очередной этап. Мы подготовили распоряжение о представительстве Украины в рассмотрении Арбитражным Трибуналом Конвенции ООН по морскому праву по абсолютно четкой позиции защиты интересов Украины в связи с нарушением Российской Федерацией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе», - сказал глава государства.

При этом он сообщил, что экономическим интересам Украины нанесен серьезный ущерб, в частности ведется незаконная добыча полезных ископаемых, наблюдаются существенные негативные экологические, инфраструктурные, транспортные последствия строительства Керченского моста без разрешения государства Украина.

Президент отдельно подчеркнул, что речь не идет о рассмотрении вопроса украинского суверенитета над Крымом.

Как сообщили в пресс-службе Президента, согласно подписанному главе государства распоряжению о представительстве Украины в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде относительно нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года защищать интересы нашей страны будет заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:58

В Северодонецке из-за ОРВИ приостановили занятие в школах

Сегодня, 11:19

Луганчанин пытался "прорвать" границу с Россией на "Камазе"

Сегодня, 10:11

Сегодня в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Сегодня, 09:47

Украина подала иск в Гаагу из-за нарушения Россией конвенции ООН по морскому праву

Сегодня, 09:47

Украина подала иск в Гаагу из-за нарушения Россией конвенции ООН по морскому праву

Сегодня, 09:22

В зоне АТО за сутки погиб один военный

Вчера, 18:00

Шахтерам Луганской области сбросили 130 млн. долгов по зарплате

Вчера, 17:36

На предприятиях в ОРДО сокращают людей и не платят зарплаты

Вчера, 17:25

СММ ОБСЕ и в дальнейшем продолжит следить за ситуацией на Донбассе

Вчера, 16:48

В серой зоне на Луганщине установлены комплексы капельного орошения от ООН

Вчера, 16:30

Отремонтированная техника ВСУ готова к выполнению новых боевых задач

Вчера, 16:18

В Северодонецке неплательщиков алиментов планируют привлечь к общественно полезным работам

Новости Украины:

Сегодня, 12:21

В Киевской области экс-участник АТО открыл стрельбу и бросил гранаты в сторону соседей

Сегодня, 11:57

Плательщиков алиментов обязали подавать ежеквартальные отчеты

Сегодня, 11:17

Президент Польши рассчитывает на конкретные шаги Украины в вопросе эксгумаций

Сегодня, 10:11

Сегодня в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Сегодня, 09:48

В Закарпатской области изъято 9 тысяч пачек контрабандных сигарет

Сегодня, 09:06

США призвали руководство Украины удвоить усилия по внедрению реформ

Вчера, 18:00

Новый автобусный рейс открыт из Харькова в Донецкую область

Вчера, 17:40

В Беларуси осудили украинца за «незаконную перевозку оружия»

Вчера, 17:37

Труханов и Вугельман сдали загранпаспорта

Вчера, 17:02

Украина по заболеваемости корью заняла третье место в Европе

Вчера, 16:45

Украина подаст в суд ООН на Россию за расовую дискриминацию и финансирование терроризма

Вчера, 16:13

Между Украиной и Россией поделили рыбу из Азовского моря

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 