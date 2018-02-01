Украина подала иск в Гаагу из-за нарушения Россией конвенции ООН по морскому праву

Украина 19 февраля направила меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Соответствующее распоряжение подписал Президент Петр Порошенко.

«Сегодня - очередной этап. Мы подготовили распоряжение о представительстве Украины в рассмотрении Арбитражным Трибуналом Конвенции ООН по морскому праву по абсолютно четкой позиции защиты интересов Украины в связи с нарушением Российской Федерацией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе», - сказал глава государства.

При этом он сообщил, что экономическим интересам Украины нанесен серьезный ущерб, в частности ведется незаконная добыча полезных ископаемых, наблюдаются существенные негативные экологические, инфраструктурные, транспортные последствия строительства Керченского моста без разрешения государства Украина.

Президент отдельно подчеркнул, что речь не идет о рассмотрении вопроса украинского суверенитета над Крымом.

Как сообщили в пресс-службе Президента, согласно подписанному главе государства распоряжению о представительстве Украины в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде относительно нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года защищать интересы нашей страны будет заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.