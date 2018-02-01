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На предприятиях в ОРДО сокращают людей и не платят зарплаты

Вчера, 17:36 citynews.net.ua | Напечатать

На временно оккупированной территории Донецкой области по состоянию на февраль 2018 наблюдается систематическое сокращение работников на предприятиях, а также значительная задолженность по выплате заработной платы.

Об этом шла речь на совещании в так называемом «Минэкономразвития ДНР», передает Укринформ со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, на предприятии ОАО «Донецккокс» по состоянию на 2013 год работали 166 рабочих, на данный момент — 74 работника; ПАО «Донецкий электротехнический завод» по состоянию на 2013 год — 472 рабочих, на данный момент — 343 работника; ПАО «Стирол» по состоянию на 2013 год — около 4,5 тыс. работников, на данный момент — 576 работников; ОАО «Шахта Комсомолец Донбасса» по состоянию на 2013 год — 5,5 тыс. работников, на данный момент — 4,6 тыс. работников; Зуевская ТЭС по состоянию на 2013 год — 2,1 тыс. работников, на данный момент — 1,3 тыс. работников; ПАО «Донецкоблэнерго» по состоянию на 2013 год — 7 тыс. работников, на данный момент — 3 тыс. работников.

Также источник сообщает, что Шахта им. А. Ф. Засядько по состоянию на 2013 год насчитывала 7,5 тыс. работников, на данный момент — 2,9 тыс. работников; ОАО «Харцызский трубный завод» по состоянию на 2013 год — 3,3 тыс. работников, на данный момент — 1,4 тыс. работников; региональный филиал «Донецкая железная дорога» ПАО «Укрзалізниця» по состоянию на 2013 год — около 70 тыс. работников, на данный момент — 13,6 тыс. работников.

Как отметил собеседник агентства, эта статистика свидетельствует о «систематическом ухудшении экономической ситуации в Донецкой области, увеличении числа безработных граждан на указанной территории, оттоке квалифицированных кадров из предприятий «ДНР», что может свидетельствовать о некомпетентности главарей псевдореспублики, а также руководства «национализированных предприятий».


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