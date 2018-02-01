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В Северодонецке неплательщиков алиментов планируют привлечь к общественно полезным работам

Вчера, 16:18 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецком городском совете состоялось совместное совещание уполномоченных органов по вопросам пробации с органами местного самоуправления, при участии прокуратуры по вопросам реализации Закона Украины об усилении ответственности за неуплату алиментов. Провел совещание первый заместитель городского головы Игорь Слесарев. Участие в диалоге также приняли руководители управления жилищно-коммунального хозяйства, отдела по юридическим и правовым вопросам горсовета, городского отдела по вопросам пробации, представители прокуратуры и исполнительной службы, сообщает 06452.

Законом введены новые средства принудительного исполнения решений в отношении должников, имеющих задолженность по уплате алиментов.  В частности предусмотрен новый вид административного взыскания - общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.

Поэтому, во время совещания управлению ЖКХ городского совета поручено подготовить на рассмотрение исполкома проект решения об определении объектов и видов общественно полезных работ.


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