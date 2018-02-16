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Боевики ограничили доступ гражданского населения к приграничным с РФ населенным пунктам

Сегодня, 13:47 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики на оккупированном Донбассе ограничили доступ гражданского населения к приграничным с Российской Федерацией населенным пунктам.

Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"С целью сокрытия фактов переброски вооружения, военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов с территории РФ, командование российских оккупационных войск проводит мероприятия по ограничению доступа гражданского населения к приграничным с РФ населенным пунктам", - отметил он.

В частности, разведка установила, что с 15 января на Донбассе закрыты въезды и выезды в село Котляревское, боевики пропускают только местных жителей, предварительно проведя тщательную проверку и досмотр личных вещей. Кроме того, частично закрыт проезд и проход для гражданских в населенный пункт Зори, через который РФ перебрасывает на Донбасс военную технику.


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