Финляндия готова отправить миротворцев на Донбасс

Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе, если будет принято соответствующее решение.

Об этом заявил президент страны Саули Нийнисте 17 февраля, общаясь с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет финский портал Yle.

Он отметил, что конфликт в Украине – большая проблема для Европы, и если Финляндия может как-то помочь ее решить, она готова это делать, передает 112 Украина.

Как известно, Швеция заявила о готовности участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.

Как страна, не являющаяся членом НАТО, Швеция была предложена как возможная ведущая страна в миротворческой миссии в докладе по заказу Расмуссена.