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В зоне АТО военный застрелил сослуживца

Сегодня, 12:56 citynews.net.ua | Напечатать

В воскресенье, 18 февраля, в результате неосторожного обращения с оружием  военнослужащий ранил сослуживца, который скончался в госпитале.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Чрезвычайное происшествие произошло в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе проведения АТО», - говорится в сообщении.

На месте происшествия раненому оказали неотложный комплекс медицинской помощи и эвакуировали в военное медучреждение.

К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь военнослужащего.

Причины и подробности чрезвычайного происшествия сейчас выясняются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Возбуждено уголовное производство. Ведется следствие.

По данным СМИ трагедия произошла в Марьинке Донецкой области.


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