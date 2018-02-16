Луганчан с помощью РПГ оставили без российской пропаганды

16 февраля в оккупированном Луганске неизвестные партизаны временно прекратили вещание российских пропагандистов.

Об этом написал в Фейсбук заместитель главы ЛОГА Юрий Клименко.

«Луганщина имеет славные традиции партизанского движения и гражданского сопротивления. Вот и вчера около 22 часов в центре столицы ЛНР раздался выстрел из РПГ, которым было повреждено фидер канала «Россия 24», несколько антенн УКВ диапазона, а также передающую аппаратуру радио «Хит-ФМ» и «Свое радио».

Так называемое «представительство ЛНР» в СЦКК и СММ ОБСЕ зафиксировали последствия диверсии на территории «Государственной телерадиокомпании (ГТРК) ЛНР».

По версии «народной милиции ЛНР» это сделано с целью «повреждение системы оповещения гражданского населения в случае чрезвычайных ситуаций, что может свидетельствовать о подготовке ВСУ к восстановлению боевых действий»», - написал Клименко.