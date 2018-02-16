» » Пограничники задержали украинку, которая ранее служила в подразделении террористов «Оплот»

Пограничники задержали украинку, которая ранее служила в подразделении террористов «Оплот»

Сегодня, 10:56 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера в КПВВ «Новотроицкое» оперативники Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы среди пересекающих линию разграничения выявили женщину, которая входила в состав  военизированных формирований так называемой «ДНР».

В августе 2014 украинка вступила в подразделение «Оплот», где должна якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НЗФ. Женщину передали сотрудникам Национальной полиции, которые выясняют, кем она была на самом деле и чем занималась.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:10

Луганчан с помощью РПГ оставили без российской пропаганды

Сегодня, 10:56

Пограничники задержали украинку, которая ранее служила в подразделении террористов «Оплот»

Сегодня, 09:52

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 30 тыс. человек

Сегодня, 09:00

За сутки в АТО зафиксировано 10 обстрелов

Вчера, 17:39

Александр Абраменко завоевал для Украины первую золотую медаль на Олимпиаде в Сеуле

16-02-2018, 19:10

Всего 6 детей получили статус пострадавших из-за войны в Донбассе в 2017 году

16-02-2018, 19:06

За день в зоне АТО зафиксировано 6 обстрелов

16-02-2018, 17:49

Мошенники пытаются украсть данные клиентов ПриватБанка

16-02-2018, 17:03

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности назвал войну на Донбассе самой большой угрозой

16-02-2018, 16:58

«Газпром» отчитался о поставках газа на Донбасс в 2017 году

16-02-2018, 15:49

На Луганщине женщина попала под поезд

16-02-2018, 15:12

Волкер и генсек ОБСЕ обсудили обострение ситуации на Донбассе

Новости Украины:

Сегодня, 11:16

В Харькове пьяный водитель пытался откупиться от полиции рублями

Сегодня, 10:50

Все школы Мариуполя закрыты на карантин

Сегодня, 10:16

Порошенко подписал закон о досрочных пенсиях членам семей погибших активистов Майдана

Сегодня, 09:58

РФ продолжает блокировать въезд грузовиков через пункт пропуска "Гоптовка"

Сегодня, 09:00

Пострадавшая при взрыве в Красногоровке трехлетняя девочка пошла на поправку

16-02-2018, 19:10

Всего 6 детей получили статус пострадавших из-за войны в Донбассе в 2017 году

16-02-2018, 17:50

САП завершила расследование по Полякову и Розенблату

16-02-2018, 17:26

В Одесской области СБУ предотвратила сбыт контрабандного оружия

16-02-2018, 15:47

В Киеве неизвестный с топором крушил авто во дворе суда

16-02-2018, 14:23

В Харьковской области в результате ДТП погибли 4 человека

16-02-2018, 13:44

В Мирнограде шахтеры «Селидовугля» блокировали автобус

16-02-2018, 12:40

В Киеве ограничат движение по Южному мосту в ночное время

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 