Пограничники задержали украинку, которая ранее служила в подразделении террористов «Оплот»

Вчера в КПВВ «Новотроицкое» оперативники Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы среди пересекающих линию разграничения выявили женщину, которая входила в состав военизированных формирований так называемой «ДНР».

В августе 2014 украинка вступила в подразделение «Оплот», где должна якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НЗФ. Женщину передали сотрудникам Национальной полиции, которые выясняют, кем она была на самом деле и чем занималась.