КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 30 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за 18 февраля 2018 года пересекли более 30 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/80; "Марьинка" - 60/50; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 60/40. Всего за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 30,2 тыс. человек и 4000 транспортных средств: "Майорское" - 7420 человек и 850 транспортных средств; "Марьинка" - 7235 человек и 1360 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5425 человек и 1055 транспортных средств; "Гнутово" -3000 человек и 730 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7070 человек.