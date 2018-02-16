За сутки в АТО зафиксировано 10 обстрелов

За 18 февраля в зоне АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных группировок, ранен один военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За минувшие сутки зафиксировано 10 прицельных обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранение получил один украинский защитник.

В удовлетворительном состоянии он доставлен в военный мобильный госпиталь и ему предоставлен необходимый объем лекарственной помощи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Луганском направлении противник активизировался вблизи Крымского, Троицкого, Новолуганского и Зайцево, где он вел огонь из минометов различных калибров.

Также незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие, применяя стрелковое оружие и пулеметы неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.

"С гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали наших защитников в районе Луганского", - информирует штаб.