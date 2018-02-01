За день в зоне АТО зафиксировано 6 обстрелов

С начала суток 16 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник неоднократно вел огонь из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов по нашим опорным пунктам неподалеку Луганского. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Зализного.

На Донецком направлении захватчики из стрелкового оружия, включая пулеметы, нарушали перемирие у Тарамчука.

В результате огня агрессора никто из украинских воинов не пострадал, - говорится в сообщении.