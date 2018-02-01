Мошенники пытаются украсть данные клиентов ПриватБанка

ПриватБанк предупредил клиентов о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом подачи коллективного иска к банку. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Объявленный группой лиц сбор данных клиентов, якобы необходимый для подачи коллективного иска к банку под выдуманными предлогами, является беспрецедентным в истории банковского рынка случаем массового фишинга личных данных.

"ПриватБанк напоминает своим клиентам, что передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками. Фишеры предполагают использование электронной цифровой подписи клиентов, что может привести к завладению ЭЦП клиентов третьими лицами", - заявили в банке.

Банк указывает, что фишеры обещают клиентам банка деньги в случае "выигрыша" иска взамен на заполнение анкеты с указанием всех личных данных, в том числе и тех, которые могут быть использованы для мошеннических операций