«Газпром» отчитался о поставках газа на Донбасс в 2017 году

Российский монополист «Газпром» в 2017 году поставил 2,4 млрд куб. м газа в неподконтрольные украинским властям районы Донецкой и Луганской области.

Это следует из отчета «Газпрома» за четвертый квартал 2017 года.

В документе указано, что газ отправлен в Украину, однако «Нафтогаз Украины» с 2015 года прекратил закупку топлива.

Согласно данным, в первом квартале на оккупированные на Донбасс было поставлено 1,1 млрд куб. м газа, во втором – 280 млн куб. м, в третьем – 186 млн куб. м, в четвертом квартале – 852 млн куб. м.

В конце декабря Стокгольмский арбитраж отказался обязывать Украину платить за газ, который «Газпром» самовольно поставлял на неконтролируемые территории Донбасса.