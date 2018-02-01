На Луганщине женщина попала под поезд

В Луганской области поезд сбил женщину, пострадавшая госпитализирована.

Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

«В Лисичанский отдел полиции поступило сообщение дежурного железнодорожной станции "Волчеярская" о том, что 15 февраля дизель-поезд сообщением "Сватово-Попасная", осуществляя движение в направлении пункта остановки "Волчеярская" на 957 км, совершил наезд на гражданку.

В результате ДТП женщина с телесными повреждениями госпитализирована в больницу г. Лисичанск. Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ч.2 ст. 276 УК Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта"», – сообщили в полиции.