МИП ожидает от СБУ перечня освобожденных из плена

Министерство социальной политики Украины обратилось в СБУ с просьбой предоставить списки лиц, освобожденных из плена боевиков, для выплаты пособия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минсоцполитики письмом от 08.02.2018 обратилось к СБУ с просьбой предоставить информацию относительно перечня лиц, которые были освобождены из плена 27.12.2017 и 24.01.2018 года», - говорится в сообщении.

Согласно госбюджету на 2018 год, материальное обеспечение участников обмена пленными предусмотрено в расходах Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

31 января Кабинет министров поддержал решение о выплате 100 тысяч гривен единоразовой помощи освобожденным из плена «ДНР/ЛНР».

27 декабря в результате обмена пленными украинская сторона получила 73 незаконно удерживаемых лиц, еще один пленный был передан боевиками 24 января.