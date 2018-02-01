Боевики используют украинскую символику для создания фейковых новостей

В зоне проведения антитеррористической операции российские пропагандисты используют государственные символы Украины для создания фейковых новостей.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Из доклада наблюдателя стало известно, что на той стороне видно небольшую часть БМП (боевиков - ред.), и возле фары - украинский флаг. Я так думаю, что это будет, скорее всего, провокация", - сообщает военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман.

По его словам, боевики могут в ближайшее время стрелять по мирному населению, а потом рассказывать, что обстрелы совершили украинские войска. "Это свидетельствует о том, что у противника нравственности нет никакой", - отмечает военный.

Его сослуживец Богдан добавляет, что провокации осуществляются из "серой зоны", которая расположена на расстоянии 800-1000 метров от позиций ВСУ. Стреляют из минометов и пулеметов близ домов местного населения. Украинские военные на провокации не отвечают.

В штабе АТО отмечают, что такие провокации связанные с проведением в рамках Мюнхенской конференции 16-18 февраля встречи "Нормандской четверки", во время которой, в частности, будет рассматриваться вопрос размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе.