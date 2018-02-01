«ЛДНР» попросили Россию открыть избирательные участки на Донбассе

В группировках «ДНР» и «ЛНР» надеются, что на подконтрольной им территории Центризбирком РФ откроет участи для голосования на выборах президента России, которые намечены на 18 марта. Об этом пишут «Известия».

В распоряжении издания оказалось письмо «ЦИК ЛНР» на имя председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в котором отмечается, что «многие граждане Российской Федерации, проживающие на территории ЛНР, обеспокоены отдаленностью их места проживания от места их голосования».

Представители «ДНР» также заверили, что со своей стороны готовы всячески содействовать в организации избирательных участков и обеспечить избирательное право граждан России на подконтрольной территории.

«Этот вопрос обсуждается, однако решение пока не принято. Безусловно, мы настроены на разрешение данного вопроса», – сказал «Известиям» источник в руководстве «ДНР».

В российском Центризбиркоме подтвердили получение обращения из Луганска, отметив, что вопрос находится в процессе «тщательного рассмотрения».

«Конкретной позиции по данному вопросу пока нет. Это большая группа избирателей, и мы думаем, как им помочь», – сказал член ЦИК РФ Василий Лихачев.

Он отметил, что в неподконтрольных украинским властям районах Донбасса не предусмотрено создание избирательных участков, потому что формально Киев должен дать на это согласие. «Он его не даст. В таком случае люди смогут проголосовать на любом избирательном участке дипломатических представительств РФ на Украине – в Харькове, Львове, Одессе или в Киеве. Но это опасно, и у них остается только вариант – выезд на территорию РФ: в Ростов, Орел, Белгород или Смоленск», – добавил представитель ЦИК РФ.