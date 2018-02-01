За сутки в АТО зафиксировано 10 обстрелов

За прошедшие сутки, 15 февраля, российско-окупационные войска неоднократно вели обстрелы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За минувшие сутки зафиксировано 10 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении противник неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП возле Луганского.

"На Донецком направлении эпицентром огневого напряжения стал приморский участок нашей обороны. В частности, противник активизировался неподалеку Водяного. Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили артиллерийские установки калибра 122-мм и 120-мм минометы. Здесь же враг вел огонь из гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП. С минометов различных калибров захватчики обстреливали наши опорные пункты вокруг Павлополя, Чермалыка и Широкино. Кроме того, минометы калибра 82-мм и гранатометы российские наемники применили по укреплениям у Тарамчука и шахты Бутовка", - заявляет пресс-центр.

Штаб выражает искренние соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины.