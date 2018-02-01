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В Украине учителя специальных школ и инклюзивных классов будут получать надбавку

Сегодня, 18:12 citynews.net.ua | Напечатать

Правительство Украины установило надбавки для учителей за работу в специальных школах и инклюзивных классах. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Как отмечается, 15% и 20% надбавки будут получать учителя подготовительных классов специальных школ, а также педагоги и помощники воспитателей в инклюзивных классах (группах) всех образовательных учреждений. Соответствующее решение о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 25.08.2004 № 1096 «Об установлении размера доплаты за отдельные виды педагогической деятельности» было принято правительством.

Так, учителя в подготовительных классах специальных школ будут получать доплату 20% за классное руководство. Также педагоги таких классов будут иметь 15% надбавку за проверку тетрадей.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, благодаря этому будет устранено неравенство в оплате труда тех учителей, которые работают в подготовительных классах специальных школ. «Ведь с 1 сентября 2014 года в таких школах поэтапно внедряются новые учебные планы, рассчитанные на то, что в структуре начальной школы есть подготовительный и 1 – 4 классы. То есть срок обучения составляет 5 лет, что позволяет обеспечить детям достаточное количество времени и для усвоения учебного материала, и для коррекционно-развивающей работы. Несмотря на то, что подготовительные классы были открыты, условия работы в них были хуже, теперь же мы урегулировали вопрос необходимых надбавок», – пояснила Гриневич.

Кроме того, отдельная доплата в размере 20% установлена также для педагогов и помощников воспитателей, работающих в инклюзивных классах или группах. Это распространяется на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.

«Для нас очень важно развивать инклюзивную образовательную среду, чтобы люди с особыми потребностями имели доступ к качественным образовательным услугам», – отметила министр образования.


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