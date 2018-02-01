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Турчинов рассказал, что был готов ввести военное положение, но его никто не поддержал

Сегодня, 17:17 citynews.net.ua | Напечатать

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, Александр Турчинов рассказал, что в 2014 году выступал за введение военного положения, однако это решение не поддержали лидеры парламентских фракций. Об этом он рассказал во время дачи показаний в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

«Безусловно, когда начался этот сепаратистский шабаш, началась эта ситуация во многих регионах, то введение военного положения мне очень бы помогло», – сказал Турчинов.

По его словам, военное положение помогло бы «немного успокоить ситуацию», путем введения цензуры в СМИ для противостояния информационной агрессии.

«27 февраля вечером я дал приказ подготовить соответствующий указ о введении военного положения. Но, что важно, введение военного положения не дает права применять активно оружие. Активно применять оружие позволяет только оглашение войны», – вспоминает Турчинов.

28 февраля он планировал получить поддержку этого решения от лидеров парламентских фракций.

«У них были основания, наверное, считать, что введение военного положения приостанавливает проведение любых выборов и у меня будет неограниченная власть и время. Именно поэтому за введение военного положения проголосовал только я один во время заседания СНБО», – отметил Турчинов.

Он уверяет, что мог понять такое решение своих коллег.

«Они считали, что проведение честных и прозрачных выборов в Украине и получение легитимного президента, – возможно, кто-то из них хотел стать таким президентом – значительно усилит позиции Украины», – пояснил Турчинов.

По его словам, он был вынужден согласиться с этим тезисом: «Пока Янукович считался Россией легитимным президентом, постоянно была опасность вторжения на материковую часть Украины».


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