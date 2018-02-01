Суд обязал завод Фирташа выплатить банку почти 46 млн долларов

Хозяйственный суд Черкасской области 31 января обязал черкасский "Азот" выплатить Проминвестбанку 44,7 млн долларов по кредиту и 1,2 млн долларов, как просроченные проценты.

Об этом свидетельствуют данные в решении суда от 31 января 2018 года.

Как известно суд еще с октября 2015 года разбирался с иском Проминвестбанка к ПАО "Азот", выступившим поручителем "Северодонецкого объединения "Азот" по кредитному договору от 2013 года. До этого, в июле 2013 года ПИБ выделил "Северодонецкому объединению "Азот" 50 млн долларов по кредитной линии под 11% годовых. Позже по данному кредиту был продлен срок погашения до 30 апреля 2014 и изменена ставка на 11,75%.

В связи с тем, заемщик не выполнил условия договора, банк обратился в суд. 12 августа 2014 Хозсуд Киева удовлетворил иск банка, взыскав в пользу Проминвестбанка 583,1 млн гривен задолженности, 2,7 млн гривен процентов, 4,2 млн гривен пени. В феврале 2015 между банком и черкасским "Азотом" был заключен договор поручительства, по которому "Азот" взялся выполнить обязательства "Северодонецкого объединения "Азот". По договору поручительства был установлен лимит не более 50 млн долларов. В результате, как следует из судебных материалов, заемщиком было уплачено по кредиту всего 5,3 млн долларов.

В свою очередь Проминвестбанк в августе 2015 обратился к заемщику с требованием о погашении в срок задолженности. Следовательно, истцом заявлено к взысканию 44,664 млн долларов долга за просроченный кредит и проценты 1,239 млн долларов (всего 1,286 млрд гривен). 31 января 2018 года Хозяйственный суд Черкасской области постановил взыскать с черкасского "Азота" указанную Проминвестбанком сумму. Известно, что Черкасский "Азот" и "Северодонецкое объединение "Азот" входят в состав химического холдинга Ostchem Holding Дмитрия Фирташа.