В Попасной после реконструкции открылся спортивный комплекс

В Попасной состоялись первые для района соревнования по футзалу. Показательно, что турнир прошел в день, когда после капитального ремонта открылся спортивный комплекс «Локомотив».

Об этом событии рассказала пресс-служба ЛОВГА.

В информации, опубликованной на официальном сайте администрации, говорится, что реконструкция продолжалась менее полугода. За это время к комплексу был пристроен еще один – второй, этаж. Также капитально были отремонтированы все существующие помещения, установлены новые тренажеры. Первыми опробовали возможности нового зала 7 команд, принявшие участие в турнире по футзалу. Кроме мини-футбола, в комплексе будут заниматься любители волейбола, баскетбола, борьбы и фитнеса.

Занятия для учащихся местных школ, воспитанников детско-юношеской спортивной школы, членов любительских спортивных команд будут бесплатными.