В зоне АТО при невыясненных обстоятельствах погибли морские пехотинцы

В зоне боевых действий в Донбассе при пока невыясненных обстоятельствах погибли военнослужащие отдельной бригады морской пехоты. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Военной службы правопорядка и Нацполиции выясняют причины и подробности этого чрезвычайного происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство. Других подробностей, в частности место происшествия и количество погибших, в штабе АТО не сообщают.