Геращенко заявила о секретной встрече координатора ОБСЕ Фриша с Сурковым

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Тони Фриш провел неафишируемую встречу с советником президента России Владиславом Сурковым.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на странице в Facebook.

«Украинские представители выразили непонимание тем странным фактом, что координатор ОБСЕ Тони Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о результатах», - написала она.

Геращенко отметила, что незадолго до визита в Москву Фриш отказался посетить в украинском СИЗО российского военнослужащего Виктора Агеева, задержанного в зоне АТО. Свое решение координатор ОБСЕ пояснил тем, что визит в СИЗО имел бы политический подтекст.