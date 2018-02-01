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Геращенко заявила о секретной встрече координатора ОБСЕ Фриша с Сурковым

Сегодня, 11:17 citynews.net.ua | Напечатать

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Тони Фриш провел неафишируемую встречу с советником президента России Владиславом Сурковым.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на странице в Facebook.

«Украинские представители выразили непонимание тем странным фактом, что координатор ОБСЕ Тони Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о результатах», - написала она.

Геращенко отметила, что незадолго до визита в Москву Фриш отказался посетить в украинском СИЗО российского военнослужащего Виктора Агеева, задержанного в зоне АТО. Свое решение координатор ОБСЕ пояснил тем, что визит в СИЗО имел бы политический подтекст.


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