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Британия официально обвинила Россию в атаке вируса NotPetya

Сегодня, 11:14 citynews.net.ua | Напечатать

Британия официально обвинила Россию в атаке вируса NotPetyaБританский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру, сообщает BBC.

Всего за несколько недель до этого другой вирус-вымогатель, WannaCry, массово поразил британские больницы и другие учреждения Национальной системы здравоохранения (NHS).

"Правительство Соединенного Королевства приходит к выводу, что ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya в июне 2017 года несут российские власти, а именно российская армия", - заявил в среду вечером заместитель министра иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад.

В Британии от вируса пострадали десятки организаций, в том числе почтовые службы, а также рекламные, юридические, логистические и финансовые компании. Однако почти три четверти случаев заражения были зафиксированы на Украине.

Как утверждают в министерстве, кибератака была лишь обставлена как вымогательство, однако истинной целью вируса было не получение выкупа, а нарушение работы украинских госучреждений, финансового и энергетического секторов экономики.

В итоге вирус распространился дальше, заразив предприятия и организации по всей Европе, в том числе и в России.

"Эта атака показала упорное пренебрежение суверенитетом Украины. Безрассудный запуск вируса привел к нарушению работы организаций по всей Европе и нанес ущерб в сотни миллионов фунтов", - заявил британский чиновник.

"Кремль поставил Россию в прямую оппозицию к Западу, однако так быть не должно. Мы обращаемся к России с призывом стать тем самым ответственным членом международного сообщества, каким она себя позиционирует, а не пытаться втайне его разрушить", - добавил он.

Предположение о том, что за вирусом NotPetya стоят российские спецслужбы, высказывались и ранее. В частности, такие заявления делали в Службе безопасности Украины и в американской компании FireEye, занимающейся обеспечением кибербезопасности. 


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