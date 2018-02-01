Боевики «ЛНР» не отдают тело погибшего бойца 58-й бригады и тянут время

С самого утра 12 февраля боевики открыли огонь по позициям бригады в районе Крымского со стороны Бахмутской трассы.

по информации 58-ой бригады, интенсивные обстрелы велись из минометов, которые, как известно, запрещены "Минском". Мины 120 и 82 калибра и гранаты неожиданно накрыли наблюдательный пункт украинских бойцов.

"Конечно, наши армейцы не молчали и пересекали огонь боевиков, но исключительно тем калибром, который разрешен Минском. Между окопами наших армейцев и «путинских прихлебателей» - всего несколько десятков метров. Более того, прикрываясь артиллерией, враг почти вплотную приблизился к украинским позициям. Пытаясь овладеть ими, боевики захватили в плен раненого бойца, который до последнего патрона сдерживал противника, предоставляя возможность побратимам занять позиции и выбить российского агрессора. Раненого тянули полем, не предоставив первой медицинской помощи. А потом нагло заявили о его смерти. Подтверждением этого является фото, которые террористы присылали побратимам погибшего, сопровождая ужасные фотографии угрозами и унижениями.

Тело младшего сержанта Дмитрия Сысков находится на неподконтрольной Украине стороне. Передать по предварительной договоренности его должны были 14 февраля. Однако представители бандитских формирований без видимых на то причин резко отказались передавать тело и перенесли дату на 16 число - именно в тот день, когда бригада должна поздравлять своих побратимов в день создания военной части"

Кстати, первый раненый Николай находится в госпитале в удовлетворительном состоянии. А переговоры о возвращении тела Дмитрия семье продолжаются.